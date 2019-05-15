شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير التجارة» يشرح بالتفصيل نظام «الإقامة المميزة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شرح وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي نظام الإقامة المميزة، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء.

وقال “القصبي” خلال لقاء مع قناة “العربية”: إن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية ويمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية، كما أنه سيحد من ظاهرة التستر التجاري، التي زادت في الربع الأول بنسبة 46%.

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وأضاف الوزير: أن النظام سيمكّن غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة، ويمكنهم من الاستثمار وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي.

ولفت إلى أن نظام الإقامة المميزة سيجعل المستثمر واضحاً أمام المجتمع التجاري؛ ما يسهم في الحد من التستر والحد من هذا الاقتصاد الخفي، ويعيننا في بناء اقتصاد حقيقي وواقعي.

وأكد وزير التجارة أن المملكة تستهدف من هذه الخطوة نوعية معينة من المستثمرين وحاملي هذه الإقامة؛ لتمكنهم من إضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء الوطن، وليكونوا إضافة نوعية للبلد.