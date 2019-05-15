شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رادع من النائب العام بشأن المتحرشين بـ «الفتيات الثلاث» خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب، رفض الإفراج بكفالة عن المتحرشين بالفتيات الثلاث في الدمام والخبر وتبوك.

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وأكدت المصادر أن النائب العام وجه بإحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم، جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق الفتيات خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت مقاطع متداولة خلال الأيام الماضية أظهرت 3 حالات تحرش بفتيات؛ الأولى تحرش شاب بفتاة داخل سيارة في الخبر، والثانية تحرش شاب بفتاة داخل بقالة في الدمام، والثالثة تحرش شاب بفتاة داخل بقالة في تبوك.

وتمكّنت الجهات الأمنية من الإطاحة بالمتحرشين الثلاثة بعد توجيه من النائب العام بسرعة القبض عليهم، وذلك بعد التأكد من صحة مقاطع الفيديو المتداولة.