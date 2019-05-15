شكرا لقرائتكم خبر عن بدون رسوم.. إصدار تراخيص استيراد الحيوانات الحية للمملكة إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة استخراج تراخيص استيراد الحيوانات الحية إلى المملكة إلكترونياً، موضحة أنه يمكن للأفراد والشركات استيراد الحيوانات الأليفة والأغنام والماعز والأبقار، والفصيلة الخيلية، إضافة إلى الأرانب والقوارض، والطيور وطيور الزينة والدواجن، وذلك من خلال تقديم طلب إذن استيراد عبر هذا الرابـط (اضغط هنا).

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وأكدت الوزارة أن الخدمة بلا أي رسوم وتستغرق 3 أيام عمل فقط، مبينة أن هناك شروطاً للاستيراد، منها أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون، وأن يرافقها أصل الشهادات الصحية البيطرية، وشهادة المنشأ، مصدقةً من سفارة المملكة أو أي من دول مجلس التعاون.

وأضافت أنه يجب على المستورد الحصول على إذن الاستيراد قبل 15 يوماً من شحن الإرسالية، وتقديمه إلى الحجر الصحي قبل وصولها، مؤكدةً أنه لن يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد الكشف الظاهري، وظهور نتائج الفحص المخبري التي تكون مطابقة لاشتراطات الوزارة.

ودعت الراغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر إلى خارج البلاد للحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة التابع لها منفذ الخروج، وضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السفر بوقت كافٍ.