شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروّع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على «الطريق القاتل» بجازان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الهلال الأحمر، مساء الثلاثاء، حادثاً مرورياً مروعاً على طريق “الصوارمة – المضايا” الذي يصفه الأهالي بـ”الطريق القاتل”؛ نتج عنه حالة وفاة وخمس حالات إصابتهم حرجة وحالة واحدة إصابتها متوسطة.

وأوضح الهلال الأحمر السعودي بجازان أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء، بلاغاً عن حادث تصادم على طريق الصوارمة – المضايا، موضحاً أن موقع الحادث كان به مصابون، وعلى الفور تمّ توجيه 7 فرق إسعافية.

وأضاف: أنه عند وصول أول فرقتين إلى موقع الحادث تبيّن وجود 6 حالات منها حالة وفاة واحدة في موقع الحادث، و4 حالات إصاباتهم حرجة، وحالة واحدة إصابتها متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل 4 حالات عن طريق فرق الهلال الأحمر، وحالة واحدة عن طريق طوارئ الشؤون الصحية.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن الحالات نُقلت إلى مستشفى الملك فهد، ومستشفى صامطة العام، ومستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.

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