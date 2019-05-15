البنتاجون: جماعات إيرانية وراء استهداف النفط الخليجي

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إيران
أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون"، أن كافة المعلومات والمؤشرات تدل على أن مجموعات إرهابية مدعومة من إيران، تقف وراء عمليات التخريب التي استهدفت قطاع النفط في الإمارات والسعودية. وقال في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، إن الرد الأمريكي علي هذه العمليات التخريبية لا يمكن أن يتم عبر الوسائل العسكرية، لافتا إلى أنه لا أحد يرغب في الدخول في حرب مع إيران، وأن هناك رغبة في تفادي حدوث ذلك. وأضاف أن الحشد العسكري الأمريكي الذي تم إرساله إلى منطقة الشرق الأوسط كان بهدف حماية القواعد العسكرية الأمريكية وأفراد الجيش الأمريكي بالمنطقة.
وأوضح أن القوات الأمريكية تساعد السلطات الإماراتية في التحقيقات الجارية حول أعمال التخريب التي طالت سفن قبالة سواحل "الفجيرة".يذكر أن محطتيا ضخ لخط الأنابيب "شرق - غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار في وقت سابق اليوم.وتصاعدت
وأوضح أن القوات الأمريكية تساعد السلطات الإماراتية في التحقيقات الجارية حول أعمال التخريب التي طالت سفن قبالة سواحل "الفجيرة".
يذكر أن محطتيا ضخ لخط الأنابيب "شرق - غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار في وقت سابق اليوم.
وتصاعدت التوترات في الساعات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث بعثت الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من الوحدات البحرية إلى الشرق الأوسط، على رأسها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" العريقة.
ولم يكتف الرئيس الأمريكي بإرسال حاملة الطائرات الضخمة إلى الشرق الأوسط، حيث أوفد أيضًا مجموعة من الطائرات القاذفة B-52 إلى قاعدة أمريكية في قطر (تفاصيل).
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