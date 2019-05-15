انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة الموصل إلى 124 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبارة الموصل

ارتفع عدد ضحايا حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 124 شخصا، وذلك حسبما صرح مدير عام مديرية الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان. وقال بوهان في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن هذا يأتي بعد انتشال جثة جديدة من ضحايا العبارة على ضفاف نهر دجلة بمنطقة الدندان في مدينة الموصل الواقعة شمال البلاد. يشار إلى أن العشرات من المواطنين العراقيين لقوا مصرعهم غرقا في الـ21 من شهر مارس الماضي، وفُقد آخرون بحادث انقلاب عبارة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وصوت مجلس النواب العراقي إثر حادث العبارة التي كانت تقل قرابة 200 شخص، على إقالة محافظ نينوي، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.كان 100 عراقي قد لقوا مصرعهم غرقا وفقد آخرون في انقلاب عبارة بجزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل، فيما صوت مجلس النواب

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