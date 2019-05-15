انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة الموصل إلى 124 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عبارة الموصل
ارتفع عدد ضحايا حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 124 شخصا، وذلك حسبما صرح مدير عام مديرية الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان. وقال بوهان في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن هذا يأتي بعد انتشال جثة جديدة من ضحايا العبارة على ضفاف نهر دجلة بمنطقة الدندان في مدينة الموصل الواقعة شمال البلاد. يشار إلى أن العشرات من المواطنين العراقيين لقوا مصرعهم غرقا في الـ21 من شهر مارس الماضي، وفُقد آخرون بحادث انقلاب عبارة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.
وصوت مجلس النواب العراقي إثر حادث العبارة التي كانت تقل قرابة 200 شخص، على إقالة محافظ نينوي، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.كان 100 عراقي قد لقوا مصرعهم غرقا وفقد آخرون في انقلاب عبارة بجزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل، فيما صوت مجلس النواب
وصوت مجلس النواب العراقي إثر حادث العبارة التي كانت تقل قرابة 200 شخص، على إقالة محافظ نينوي، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.
كان 100 عراقي قد لقوا مصرعهم غرقا وفقد آخرون في انقلاب عبارة بجزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل، فيما صوت مجلس النواب العراقي إثر الحادث على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال زيارة عاجلة إلى الموصل إثر غرق العبارة، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد بعد حادثة غرق العبارة، وذلك لمدة 3 أيام.
وقال عبد المهدي: "لقد تمكنت الأجهزة من إنقاذ 55 شخصا، وجئت لمتابعة حادث العبارة، ونحن هنا بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، لمتابعة سير التحقيقات".
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