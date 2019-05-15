5 عادات يومية سيئة هتأثر على صحة دماغك وجهازك العصبى

صداع وألم ودوخة مستمرة..اعراض قد نصاب بها يوميا ولا نعرف سببها الرئيسى فقد يكون نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو سوء التغذية وفقر الدم ، ولكن ذكر موقع hhdresearch بعض العادات اليومية السيئة التى نتبعها وتؤثر على صحة الجهاز العصبى وهى

1:إهمال تناول وجبة الإفطار، يعمل على انخفاض مستويات السكر فى الدم مما يؤثر على صحة الجهاز العصبى وعدم القدرة على التركيز والنشاط.

2:عدم الحصول على قسط كافى من النوم يسبب النسيان وتلف الخلايا العصبية وعدم القدرة على العمل بشكل طبيعى.

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3: أثبتت الدراسات والأبحاث أن هناك علاقة قوية بين الإصابة بمرض السمنة والخرف ، وبذلك فإن زيادة الوزن والإفراط فى تناول الطعام قد يؤثر على صحة الجهاز العصبى ويزيد من خطر الاصابة بأمراض الشيخوخة.

4:التدخين من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على جميع أجهزة الجسم وليست الجهاز العصبى فقط ، كما اثبتت الابحاث أن التدخين يضر اغشية الخلايا العصبية فى مناطق الدماغ التى تدير التوازن والتنسيق والمهارات الحركية.

5: إهمال تناول المياه والجفاف يؤثران على صحة العقل ، حيث أثبتت الدراسات انه يؤثر على القدرات العقلية والتركيز.