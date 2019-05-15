شكرا لقرائتكم واشنطن تحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتل 6 أشخاص في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:08

حمّلت الولايات المتحدة المجلس العسكري الانتقالي في السودان مسؤولية مقتل 6 أشخاص خلال أعمال عنف دامية وقعت أمس الاثنين، بحسب ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان اليوم الثلثاء.



وأضاف البيان: "الهجمات المأسوية أمس على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الاقل وجرح 100 أو أكثر، من الواضح أنها كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس".

وأضاف البيان أن "قرار القوات الأمنية التصعيد واستخدام القوة مباشرة (...) أدى إلى أعمال عنف في وقت لاحق من اليوم لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي السيطرة عليها".

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وقُتل ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في وقت متقدم أمس، بعد ساعات من الإعلان عن تحقيق اختراق في المفاوضات بين قادة التظاهرات والعسكريين بشأن هيكلية وسلطات الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية.

وتابعت السفارة الأميركية في بيانها: "لا ينبغي أن يسمح المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لأحداث أمس أن تمنعهم من البناء على التقدم الذي أحرز لإتمام المفاوضات بسرعة لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية".

وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الثلثاء في مقر القيادة العامة للجيش، أعلن المجلس العسكري: "لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين، ولجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك". ونفى المجلس إطلاق "رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني".