شكرا لقرائتكم الأردن: استهداف أمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 17:53

دانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم (الثلثاء)، محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرتين من دون طيار.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن الأردن تدين هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، وتؤكد وقوفها مع الأشقاء في السعودية المطلق في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها.

وأضاف في بيان صحفي، إن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم، مبيناً أن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وشدد على أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد، مؤكداً تضامن الأردن الكامل مع السعودية وثقته بقدرتها في حماية أمنها واستقرارها.