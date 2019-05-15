شكرا لقرائتكم الإمارات: أمننا وأمن السعودية جزء لا يتجزأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 17:46

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي التخريبي بطائرات بدون طيار مفخخة واستهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في الرياض اليوم (الثلثاء).



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان وفقاً لوكالة انباء الامارات إن أمن دولة الإمارات وأمن السعودية جزء لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.