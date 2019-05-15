حمدان بن محمد: سعادة المتعاملين ستبقى على قائمة أولوياتنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي لعام 2018، التي يجريها «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

صرّح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بأنّ هذه النتائج تؤكّد مواكبة الجهات الحكومية لأحدث التطورات في خدمات المتعاملين، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموّه، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، إلى فريق عمل البرنامج، في مقر الأمانة العامة للمجلس، في أبراج الإمارات، بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس، رئيس البرنامج، والدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام للبرنامج، وفاطمة الهاشمي، مديرة مشاريع البرنامج.

ووجه سموّه الجهات الحكومية للعمل الفوري على الاستفادة من نتائج الدراسات لتحسين مستوى السعادة في حكومة دبي.

وقال سموّه «اعتمدنا اليوم نتائج مؤشري سعادة المتعاملين والمتسوق السري، وسعادة الموظفين لحكومة دبي لعام 2018، وهي تعكس التطور والمكانة التي بلغتها دبي في تحقيق رفاه الناس وسعادتهم التي هي على رأس أولويات حكومتنا. نريد لدبي أن تكون كما أرادها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أفضل مدينة في العالم في إسعاد الناس، وأمامنا الكثير لننجزه وهذه هي البداية لمرحلة جديدة من التحدي والريادة، ونوجه الجهات الحكومية بضرورة الاستفادة الفورية من مضامين هذه الدراسات، لتحسين مستوى الخدمات في حكومة في دبي».

وأضاف سموّه «سعادة المتعاملين كانت وستبقى على قائمة أولوياتنا، نظراً إلى أنّ الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية في شتّى المجالات، هو الركيزة الأساسية في النهج الذي تعتمده حكومة دبي، وإذ نهنئ أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المؤشرين، والجهات التي حققت نسبة تحسن كبيرة، مقارنة بنتائجها للعام الماضي، نُهيب بالجميع ضرورة استمرار جهود التطوير والتحسين، لتظل دبي عنواناً للسعادة ورفاهية العيش، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتطوير أداء الخدمات الحكومية وتعزيز سعادة المتعاملين، واستمرار العمل على تحسين نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري ومؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي».

وقال سموّه على «تويتر» «أهنّئ أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري. وأهنئ أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر سعادة الموظفين».

وينظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، دراسات لقياس مؤشري السعادة لمتعاملي وموظفي حكومة دبي، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وقد حقق كلا المؤشرين نمواً إيجابياً مطرداً، مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.

وأظهرت النتائج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية المتوسطة وهي: دائرة السياحة والتسويق التجاري بالمركز الأول 90%، ودائرة التنمية الاقتصادية بالمركز الثاني 89.9%، وجمارك دبي بالمركز الثالث 88.3%. وللجهات الحكومية الكبيرة: القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الأول 92.5%، وهيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني 90.4%، وبالمركز الثالث هيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة 87.2%».

والجهات التي حققت أفضل نسبة تحسين في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري هي: الإدارة العامة للدفاع المدني 6.8%، والقيادة العامة لشرطة دبي 3.8% وهيئة الطرق والمواصلات 3.2%.

وأظهرت النتائج، كذلك، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر سعادة الموظفين للجهات الحكومية المتوسطة وهي: مركز دبي للإحصاء بالمركز الأول 95.8% والنيابة العامة بالمركز الثاني 94% ودائرة التنمية الاقتصادية بالمركز الثالث 89.6%. وللجهات الحكومية الكبيرة: القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول 91.7% وهيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الثاني 85.2% وبلدية دبي بالمركز الثالث 84%».

والجهات التي حققت أفضل نسبة تحسين في مؤشر سعادة الموظفين هي: دائرة الموارد البشرية 10.2% ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر 8.8% والقيادة العامة لشرطة دبي 5.2%.

ويضم مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري سبعة معايير هي: سهولة الوصول إلى الخدمة، واحترافية موظفي الصف الأمامي، وسرعة إنجاز الخدمة، وسهولة إتمامها، وجودة معلوماتها، وخصوصية المتعامل، ومظهر موقع تقديمها. بينما يضم مؤشر سعادة الموظفين أربعة مؤشرات فرعية هي: الرضا، والتناغم، والولاء، والسعادة الوظيفية. (وام)