التحالف العربي يدك مواقع الحوثيين في حجة بغارات مكثفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”، وكالات:



ذكر إعلام الجيش الوطني اليمني، أن مقاتلات التحالف العربي شنت، أمس، غارات جوية عديدة مكثفة، استهدفت معسكرات تابعة للميليشيات الحوثية غربي مديرية عبس، وأخرى على مزارع الجر شمالي محافظة حجة.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اليمني عن مصدر عسكري قوله: «إن مقاتلات التحالف شنت غاراتها على معسكر للحوثيين غربي عبس، وأعطبت ست دبابات، كما استهدفت عناصر حوثية، إضافة إلى عربتي «بي ام بي»، وعربتي كاتيوشا في مزارع الجر».

وكانت مقاتلات التحالف شنت، أول أمس، غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيات غربي بني حسن بمديرية عبس، إضافة إلى مخزن أسلحة شرقي مديرية مستبأ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية، كما تم إعطاب عربة مدرعة، وعيار 23 مضاد طيران، وتدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، فجر أمس، الأحياء السكنية في مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة، فيما كانت قد دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مديريتي التحيتا وحيس، أول أمس.

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية في مديرية حيس بالأسلحة الرشاشة، وبالأسلحة القناصة بشكل عشوائي، مضيفاً: إن قناصة الميليشيات أطلقوا نيران أسلحتهم صوب منازل المواطنين، ما أسفر عن إصابة الشاب يحيى محمد إسماعيل (16) عاماً، وهو أحد النازحين؛ عندما كان أمام منزله.

وبالتزامن مع تصعيدها العسكري دفعت ميليشيات الحوثي، أول أمس الاثنين، بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مديريتي: التحيتا وحيس جنوب محافظة الحديدة. وتم رصد وصول تلك التعزيزات من مديرية الجرّاحي، وأخرى من محافظة إب، وتتضمن آليات ومعدات عسكرية وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى مئات المقاتلين اتجهت نحو مديريتي: التحيتا وحيس، وعقب وصولها شنت عمليات عسكرية متزامنة على مواقع متفرقة لقوات العمالقة في مديريتي: التحيتا وحيس.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الجاري في محافظة الضالع. وحسب مكتب المبعوث الخاص، ناشد جريفيث «جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، معتبراً أن أي تصعيد عسكري يهدد التقدم نحو إحلال السلام في اليمن. ولا تزال ميليشيات الحوثي تصعد من هجماتها شمالي محافظة الضالع، فيما تتصدى لها قوات الشرعية المشتركة.