شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج مميز لأبطال المبارزة بدورة ند الشبا الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أسدل الستار ليلة أمس الأول على منافسات بطولة المبارزة ضمن النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 24 مايو الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية بواقع 13 لعبة وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

قام كبار الحضور بتتويج الأبطال، يتقدمهم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، رئيسة لجنة المنتخبات، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، والدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة وعضو اللجنة المنظمة للدورة.

وحقق الكويتي عبد العزيز الشطي المركز الأول في مسابقة سلاح «الايبيه»، وجاء بالمركز الثاني الليبي خالد بوهديمة، وبالمركز الثالث الإيراني طاهر عاشوري، ونال الهولندي دانيال جيكون المركز الأول في فئة سلاح الشيش «الفلوريه»، ونال المركز الثاني المصري علاء أبو القاسم، وبالمركز الثالث الكويتي عبد العزيز الشطي.

وعلى صعيد فئة السيدات الدولي لسلاح «الايبيه»، وحققت المصرية ناردين بطرس المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني الهولندية كيلي بوني، وبالمركز الثالث المصرية شرويت علي.

وعلى صعيد منافسات المحلي، شهدت فئة «الايبيه» حصول سيف أحمد على المركز الأول، ونال محمد المازمي المركز الثاني، وجاء خليفة الزرعوني بالمركز الثالث.

وفي منافسات المحلي للسيدات لنفس السلاح، حققت العنود مبروك المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني شوق بلال، وبالمركز الثالث أشواق المصعبي.

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وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة أن دورة ند الشبا جاءت في توقيت مناسب لتجهيز لاعبات المنتخب لبطولة كأس العالم التي تستضيفها دبي بنادي شباب الأهلي الجمعة المقبل، كما أنها فرصة جيدة للاحتكاك مع لاعبين ولاعبات كبار من مدارس مختلفة أوروبية وعربية، وقال: أصبحت دورة ند الشبا حلم كل لاعب ولاعبة، ومنحت مكانة أفضل للألعاب الفردية خاصة من ناحية المتابعة الجماهيرية، كما أعطتنا دافعاً وحافزاً أكبر لتطوير المبارزة.

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن المبارزة حققت العديد من المكاسب بفضل إدراجها ضمن قائمة ألعاب الدورة للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن المشاركة تزداد من عام لآخر والمستوى الفني يتطور.

هذا وتنطلق منافسات كرة الصالات اليوم الأربعاء من خلال 3 مواجهات قوية، حيث يلتقي في المجموعة الأولى فهود زعبيل مع المدرسة السعودية للقيادة، وفي إطار نفس المجموعة يلتقي الفيكتوري مع «أف 16»، وضمن المجموعة الثانية يلتقي فريقا البحري والطاهر.

وحقق فريق «بن ثاني» المركز الثالث في منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية بعدما تغلّب على «فهود زعبيل» 3-0 بواقع 25-21 و 25-21 و 25-19.

وتأهل فريق تايتنز إلى دور الثمانية في منافسات الكركيت بعد فوزه على فريق ميريتوريوس بنتيجة 87- 8 مقابل 83-3، على ملاعب وومباتس بموانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي.وفاز فريق سلمان كول بويز على فريق رايزنج ستار بنتيجة 136-6 مقابل 113-5 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وضمن الجولة الأولى من بطولة السلة للكراسي المتحركة لأصحاب الهمم ونجح فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» من تحقيق أول فوز له في البطولة، على حساب فريق دبي لأصحاب الهمم 38-19، وفي المباراة الثانية تفوق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة دبي للطرق والمواصلات بنتيجة 34-15، وفي المباراة الثالثة نجح فريق الأنصاري للصرافة من تحقيق الفوز على فريق دناتا بنتيجة21-8، فيما كانت المباراة الرابعة والأخيرة من اليوم الأول بين هيئة الصحة بدبي ومركز البستان ونجح الأخير في تحقيق الفوز على صحة دبي 16-14.