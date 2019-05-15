محمد بن زايد: التطوع يجسد القيم الأصيلة في نفوس البشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البطين جموع المواطنين المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني مع الجميع بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله عز وجل، أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة بالخير والأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. سائلين المولى تعالى أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير بحكمته على النهج الذي يعزز ركائز نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات أبنائه.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مجموعة الأطباء المتطوعين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» التي أقيمت مؤخرا في العاصمة أبوظبي.. وتبادل معهم التهاني بشهر رمضان المبارك، داعين الله، عز وجل، أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركة. وأشاد سموه بالجهود التي بذلها الأطباء المتطوعون في تقديم خدماتهم وخبراتهم لصالح أصحاب الهمم في مبادرة إنسانية واجتماعية تجسد البعد الحقيقي للقيم الأصيلة في نفوس البشر باختلاف ثقافاتهم وأجناسهم، معربا عن شكره وتقديره لمساهماتهم والفرق التطوعية الأخرى في إنجاح هذه التظاهر الرياضية والإنسانية على أرض الإمارات.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

(وام)