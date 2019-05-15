شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والوحدة في قمة الحسم الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يفتتح الأسبوع ال25 من دوري الخليج العربي لكرة القدم في ظل السؤال الكبير، هل سيحسم الشارقة اللقب الليلة، أم سيؤجل تحديد البطل إلى مرحلة الختام؟

4 مباريات يشهدها اليوم الافتتاحي، حين يستقبل الشارقة ضيفه الوحدة، الخامس، في مباراة مصيرية، بينما سيكون شباب الأهلي الوصيف أمام موعد مع لقاء ثأري في مواجهة بني ياس.

وسيستقبل العين اليوم، ضيفه الوصل، على أن يبحث الجزيرة عن تثبيت موقعه في المركز الثالث على حساب ضيفه الظفرة.

وسيكون يوم غد الخميس، حاسماً من أجل تحديد هوية أول الهابطين إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، حيث يلتقي دبا الفجيرة الأخير مع مضيفه اتحاد كلباء، بينما يتحول الإمارات إلى استاد راشد بن سعيد ليحل ضيفاً على عجمان، ويستقبل الفجيرة ضيفه النصر.

في اللقاء الأول، شكلت خسارة الشارقة في المرحلة السابقة أمام الوصل ضربة مؤلمة بالنسبة إلى «الملك» في إطار سعيه لنيل اللقب، لكنها لم تقض على آماله، وهو يملك فرصة جديدة اليوم في حال فوزه على «العنابي» الذي يستقبله على أرض استاد خالد بن محمد.

ويخوض الشارقة (53 نقطة) لقاء اليوم بحسابات الفوز وضمان نيل العلامة الكاملة التي تساعد الفريق على تحقيق حلم نيل اللقب قبل جولة من الختام، وإن كان «الملك» يعاني الكثير من الغيابات.

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من جهته، يبحث الوحدة (43 نقطة) عن الفوز الرابع على التوالي، ليتمسك بفرصة إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، والمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وفي اللقاء الثاني، سيحاول شباب الأهلي مواصلة التمسك بأمل الفوز بالدرع هذا الموسم، حين يستقبل على أرضه ضيفه بني ياس السادس، في مواجهة يريد من خلالها الفرسان الثأر لخسارتهم الكبيرة ذهاباً بالثلاثة، ومواصلة مطاردة الشارقة.

وكان شباب الأهلي تألق إيابا، وقلص الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 3 نقاط (53 للشارقة مقابل 50 لشباب الأهلي).

ويعتمد شباب الأهلي على تألق النجم أحمد خليل الذي واصل مسلسل التهديف من خلال استغلال الكرات الثابتة التي تحولت إلى ما يشبه تنفيذ ركلات الجزاء بالنسبة إليه.

ولن يكون بني ياس (39 نقطة) الذي يملك فرصة نيل مركز آسيوي لقمة سائغة، وهو يعول على قدرات الهداف الإسباني كوندي الذي سجل «هاتريك» في المرحلة السابقة أمام اتحاد كلباء، ومعه الكولومبي المتألق أورتيغا، والجناح الهولندي جورج.

ويريد العين رابع الترتيب العام (43 نقطة) التمسك بموقعه المؤهل آسيوياً حين يستقبل على أرض استاد هزاع بن زايد ضيفه الوصل السابع والمتوهج في الجولات الثلاث الأخيرة. ويريد العين ضمان الحصول على النقاط الثلاث قبل التحول إلى العاصمة في الجولة الأخيرة لخوض الكلاسيكو أمام الوحدة. أما الوصل، فسيتحول إلى دار الزين بمعنويات عالية، بعد الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة، على حساب كل من الوحدة وعجمان والشارقة، ليتمكن من قفز خطوات عدة في جدول الترتيب والوصول إلى المركز السابع.

ويتطلع الجزيرة الثالث (44 نقطة) إلى ضرب سرب من العصافير بحجر واحد، حين يستقبل على أرض استاد محمد بن زايد ضيفه الظفرة العاشر (28 نقطة) في العاشرة من مساء اليوم. ويطمح الجزيرة إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي، والثأر لخسارته أمام الظفرة ذهاباً بالثلاثة، وتأكيد مشاركته في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.