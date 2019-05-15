حملة الشيخة فاطمة تدعم الأسر المتعففة في باكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت «حملة الشيخة فاطمة الإنسانية» لدعم الأسر الفقيرة والمتعففة في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية.

تتضمن الحملة تقديم الدعم اللازم لتلك الأسر من خلال توزيع السلال الغذائية الشاملة - 100 كيلوجرام من المواد الغذائية لكل سلة - وتحتوي على مستلزمات إفطار رمضان، بالإضافة لمياه الشرب المعدنية.

وقام أعضاء القنصلية العامة للدولة في كراتشي بحضور الدكتور سالم الخديم الظنحاني القنصل العام والمستشار بخيت عتيق الرميثي بالإشراف على توزيع المساعدات مع فريق الحملة في عدد من المناطق، منها منطقة «كاثور»، وستشمل الحملة توزيع المواد الغذائية ليستفيد منها 2000 أسرة في مختلف مناطق إقليم السند، وتهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة والمتعففة خلال شهر رمضان الكريم. وتأتي هذه الحملة السنوية انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بتكثيف المهام الإنسانية في مختلف القرى الباكستانية للتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين، خاصة بعد إعلان ‏صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2019 عاماً للتسامح. وام