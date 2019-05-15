لبناني برئة واحدة يبهر لجنة تحكيم «دبي للقرآن الكريم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

واصلت مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فعالياتها لليوم السابع من دورتها ال «23»، والتي تعقد في غرفة تجارة دبي، وتنافس مساء أمس الأول، 7 متسابقين هم عمر فاروق بوكوروفيتش من البوسنة ويقرأ برواية «شعبة عن عاصم»، فيما شارك 6 متسابقين أمام لجنة التحكيم في الحفظ برواية حفص عن عاصم وهم كل من نادر محمود كوجا من لبنان ومحمد مصطفى من المالديف ويوسف راشد فيري من زامبيا وفيصل إلهي فيض الله من إندونيسيا وإسماعيل محمد يحيى منيار من الهند وتشاري عبدالحليم من توجو، بحضور رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وعدد من المسؤولين وممثلي رعاة اليوم السابع كل من النيابة العامة بدبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ومؤسسة دبي للطيران، وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي المؤازرين لمتسابقيهم، ومرافقي المتسابقين، وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة الدولية.

وقال محمد الحمادي مدير الشؤون الإدارية بالجائزة: نحن في وحدة الشؤون الإدارية والمسابقات نقوم باختيار الدول والمراكز والجهات المعنية لترشيح المتسابقين، كما نقوم باستخراج تأشيرات أعضاء لجنة التحكيم وضيوف المسابقة والمتسابقين وحجز الطيران واستقبالهم، كما نحيط الدول ومراكز الجاليات بنتائج المتسابقين للتأكيد عليهم بترشيح أفضل حفظة القرآن لديهم لاحقا، ونقوم بتشكيل لجنة لإعداد أسئلة المسابقة على برنامج التحكيم الإلكتروني، وهذا البرنامج الإلكتروني يعد الأول من نوعه الذي قامت الجائزة بإعداده عوضا عن التحكيم العادي وما به من صعوبات.

وأبهر أداء المتسابق نادر محمود كوجا 21 عاما من لبنان، لجنة التحكيم والجمهور بصوته العذب وحفظه الشديد لكتاب الله، ولم يتلق غير تنبيه واحد، رغم المرض الذي يعانيه منذ ولادته حيث ولد بعيب خلقي برئة واحدة بحسب ما أوضح في لقائنا معه مشيرا إلى أنه يعاني عدم وجود الرئة اليمنى ما ألحق ضررا بالقفص الصدري ويؤثر في تنفسه، مؤكدا أن حفظه القرآن الكريم خفف من أزمته ويساعده على التنفس بشكل أفضل، موضحا أنه بدأ الحفظ في عمر 14 وأتمه في عمر 17 وكان يحفظ في المسجد بمساعدة المشايخ القراء ويدرس حاليا في معهد الإمام البخاري للعلوم الشرعية في طرابلس وتعد مشاركته في مسابقة دبي أول مشاركة، وله 3 مشاركات محلية في لبنان، ويطمح لإكمال الدراسات العليا في العلوم الشرعية.