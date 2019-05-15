مصرف الشارقة الإسلامي يقدم وجبات إفطار لنحو 60 ألف صائم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مصرف الشارقة الإسلامي تقديم وجبات إفطار لألفي صائم يومياً، في عدة مناطق بإمارة الشارقة، وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية، والتزامه بتنفيذ مشروع إفطار الصائم.

ويقدم المصرف وجبات الإفطار للصائمين من خلال الخيمة المقامة بجوار مسجد الملك فيصل، وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، تحت إشراف تام من طاقم المصرف، حيث يأتي اختياره لهذا الموقع لتقديم وجبات الإفطار بناءً على الكثافة السكانية، وانطلاقاً من حرصه على استيعاب أكبر قدر ممكن من الصائمين، إضافة إلى رعايته لخيمة إفطار أخرى بجوار جامع الضياء على شارع الشيخ محمد بن زايد، وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، تستقبل 1000 صائم يومياً.

وقال حسن البلغوني، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع في المصرف: «نحن فخورون بالنجاح المتواصل الذي يحققه مشروع إفطار الصائم منذ انطلاقته عام 2005، ودوره في تحقيق قيم التكاتف والتلاحم المجتمعي خلال الشهر الفضيل، وهذا المشروع الذي يعكس التزام المصرف بالنهج الذي أرست دعائمه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم العمل الخيري، ينسجم مع أهداف المصرف وقيمه، ويعكس حرص الإدارة التنفيذية على تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية».