شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع بالبرلمان الليبى تطالب برحيل المبعوث الأممى غسان سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب الليبى بياناً استهجنت فيه التحركات غير الحيادية التى يقوم بها المبعوث الممى الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، لغض الطرف عن ميليشيات الإرهاب والمال العام فى طرابلس ومحاولة إهمال دور القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب بحسب البيان.



جانب من البيان

وطالبت اللجنة رئاسة البرلمان الليبى بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة وإعلامه بأن المبعوث الخاص غسان سلامة غير مرغوب فيه للأسباب آنفة الذكر.