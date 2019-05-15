شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء من 4 دول يشاركون فى تحقيقات حادث تخريب السفن قبالة سواحل الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر لم تسمه، أمس الثلاثاء، أن خبراء أميركيين وفرنسيين ونروجيين وسعوديين يشاركون في التحقيق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فى "عمليات تخريبية" استهدفت 4 سفن فى خليج عمان.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المصدر قوله إن الفريق يضم خبراء من دول هي "حليفة دولية" لدولةالإمارات.
وكانت الإمارات قد أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية، من عدة جنسيات، تعرضت لـ"عمليات تخريبية" في المياه الاقتصادية للبلاد.
وذكرت أن الأضرار، التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أى إصابات بشرية، كما لا يوجد أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.
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