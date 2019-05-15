شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف القوى السياسية باليمن: الحوثى ينفذ أجندة إيران ضد دول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر التحالف الوطنى للقوى السياسية باليمن بيانا أدان فيه الاعتداءات الإرهابية على دول المنطقة وآخرها ما وقع من اعتداء حوثى على محطتى ضخ البترول بالسعودية.

يضم تحالف القوى السياسية أحزاب (المؤتمر الشعبى العام ، التجمع اليمنى للاصلاح ،الحزب الاشتراكى اليمني،التنظيم الوحدوى الشبعبى الناصرى ،حزب اتحاد الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة، النهضة للتغيير السلمى ، حزب التضامن الوطني، إتحاد القوى الشعبية، التجمع الوحدوى اليمنى حزب البعث العربى الإشتراكى ، حزب السلم والتنمية ، الحزب الجمهوري، حزب الشعب الديمقراطي، حزب البعث العربى الإشتراكى القومي، جبهة التحرير، الإتحاد الجمهوري).

وأكدت الأحزاب فى بيانها، أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الاحداث على المستويات السياسية والعسكرية فى اليمن والمنطقة وما شهدناه من تقدم لجماعة الحوثى فى مديريات تتبع محافظات الضالع والبيضاء ونشوب اعمال تخريبية واعتداءات طالت مصالح الاشقاء.

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وأكد البيان أن القوى تحذر الأحزاب والقوى السياسية من خطورة تحقيق جماعة الحوثى لأى تقدم فى أى جبهة من جبهات القتال وتدعو قيادة الشرعية والحكومة والتحالف الداعم للشرعية إلى تحمل مسؤليتها فى دعم مكونات الجيش والمقاومة واتخاذ كل الإجراءات الرادعة لدحر الإنقلابيين وهزيمتهم على طريق تحرير باقى المحافظات .

وأضافت أن الاستهداف الحوثى الاخير للمنشأت النفطية فى السعودية والمتزامن مع ادعاءات الانسحاب الأحادى من موانئ الحديدة يقدم بوضوح دليلا إضافيا بان جماعة الحوثى لا تؤمن بالسلام ولا تسعى له وتدعوا الأحزاب فى الوقت ذاته الأمم المتحدة إلى تحمل مسئوليتها فى الضغط على المليشيا للالتزام بالقرارات الدولية واتفاق استوكهولم.