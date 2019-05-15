المجلس العسكري السوداني يتفق مع المعارضة على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

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الخرطوم — سبوتنيك. وقال العطا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "تم الاتفاق مع تحالف المعارضة على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتخصص ٦ اشهر الاولى لتوقيع اتفاقيات السلام ووقف الحرب".
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وأضاف العطا: "لقد تم الاتفاق على المجلس التشريعي بعدد ٣٠٠ عضو، ٦٧ بالمائة مخصص لقوى إعلان الحرية و٣٣ بالمائة للقوى الأخرى غير موقعة مع قوى الحرية والتغيير يتم اختيارهم بالتشاور بين المجلس السيادي وقوى حرية والتغيير".
وأكد العطا أنه تم الاتفاق كاملا على صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء ومجلس التشريع.
وبوقت متأخر من مساء الاثنين، شهد موقع الاعتصام بالخرطوم إطلاق نار كثيف، خلف مقتل ضابط سوداني وخمسة متظاهرين.
وأعلنت قوات الدعم السريع، أن ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام تقف خلفه "جهات ومجموعات تتربص بالثورة" بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها أمس الاثنين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. فيما حملت قوى المعارضة السودانية المسؤولية لمن أطلقت عليهم قوى الثورة المضادة وبقايا النظام وجهاز أمنه.
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