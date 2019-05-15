"الوزراء السعودي": الإرهاب يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم

الرياض/الخليج 365

قال مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن الأعمال الإرهابية التخريبية التي طالت منشآت وسفنا نفطية تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن مجلس الوزراء أدان، خلال الاجتماع الأسبوعي، الأعمال التخريبية التي استهدفت سفنا شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات الأحد الماضي.

وأكد على أن الهجوم الإرهابي الذي طال أيضاً ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، الأحد، يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وشدد على "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي".



وحول استهداف اليوم، قال مجس الوزراء السعودي إن الأعمال الإرهابية التخريبية التي طالت محطتي ضخ النفط لا تستهدف المملكة فحسب.

قبل أن يستدرك: "إنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".

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وأكد على "أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية".

وأعلنت السعودية، اليوم، تعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم طائرات دون طيار مفخخة "درون".

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.



والإثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.



وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

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