تقرير: سلب إسرائيلي غير مسبوق لأراضي الضفة الغربية منذ رئاسة ترامب

نيويورك / ديلدار بايكان/ الخليج 365

منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، مطلع عام 2017؛ تسارعت وتيرة سلب إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، لصالح مستوطنات يهودية، بشكل غير مسبوق؛ حسب تقرير نشرته "أسوشييتد برس" الأمريكية، الثلاثاء.

وأفاد التقرير، استنادًا إلى بيانات إسرائيلية رسمية، أن استثمارات تل أبيب في مجال الطرق والمدارس والمؤسسات الحكومية في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 39 في المائة.

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وأشارت أن البيانات، الصادرة عن وزارة المالية، تشير إلى ارتفاع الاستثمارات في المستوطنات غير القانونية من 333 مليون دولار عام 2016، إلى 459 مليون دولار عام 2017.

بدوره، أكد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن تزايد الاستثمارات الإسرائيلية في المستوطنات دليل على أن الإدارة الأمريكية تدعم أنشطة الاستيطان.

وبلغت أعداد المستوطنات غير القانونية منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية، عام 1967، إلى نحو 250 مستوطنة؛ تضم أكثر من 400 ألف مستوطن، الأمر الذي يهدد آمال قيام دولة فلسطينية بموجب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.