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الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا قرب سياج غزة

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غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال فلسطيني، بزعم محاولته التسلل عبر سياج غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيًا تسلل عبر السياج من جنوبي القطاع إلى إسرائيل، زاعما العثور بحوزته على قنبلة يدوية.

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وأضاف البيان أنه تم نقل الفلسطيني للتحقيق، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى فترات متقاربة تعلن تل أبيب اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة.

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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