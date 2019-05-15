السعودية تخصص رابطًا إلكترونيًا للقطريين الراغبين بأداء العمرة

الرياض/ الخليج 365
أعلنت السعودية، الثلاثاء، تخصيص رابط لاستقبال طلبات القطريين الراغبين بأداء مناسك العمرة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الخطوة تأتي بهدف "تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم".
وأشارت إلى أن الرابط الجديد تم تخصيصه بعد "قيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى رابط سابق".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الدوحة، غير أنها دعت الرياض الأسبوع الماضي إلى إزالة "بعض العراقيل التي تمنع مواطني قطر والمقيمين على أرضها من زيارة بيت الله الحرام".
وأوضحت، في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن من أبرز تلك العراقيل عدم وجود رحلات جوية مباشرة إلى مدينة جدة، غربي السعودية، واستمرار إغلاق الأخيرة المنفذ البري الوحيد أمام من يتعذّر عليهم السفر جوّا؛ فضلًا عن ممارسات "تمييزية" أخرى.
وتوشك الأزمة الخليجية على إتمام عامها الثاني؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017.
ثم فرضت تلك الدول على قطر "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكانت السعودية وقطر، عضوتا مجلس التعاون الخليجي، تبادلتا الاتهامات باستخدام الحج والعمرة أداة في خلافاتهما السياسية.
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