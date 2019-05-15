شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار «الوزراء».. الكشف عن شروط وإجراءات «الإقامة المميزة» خلال 90 يوماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
يعكف نظام الإقامة المميزة حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء 1440/9/9 هـ بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام.
وسيقوم المركز، الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه، ومراكز العمل التابعة له.
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