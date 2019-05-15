نتنياهو يكشف عن «ازدهار ونهضة جديدة» في علاقات مع العرب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك ازدهارًا جديدًا ونهضة جديدة للعلاقات بين إسرائيل والكثير من الدول العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في مدينة القدس، لإحياء ذكرى مرور عام على نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة، حسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وأضاف نتنياهو: "هناك ازدهار جديد ونهضة جديدة للعلاقات بيننا وبين الكثير من جيراننا العرب ودول إسلامية غير عربية كثيرة، نحن موحدون في الرغبة لصد العدوان الإيراني".

وتابع: "يجب على دولة إسرائيل وجميع دول المنطقة، وجميع الدول التي تريد إحلال السلام في العالم أن تقف معًا إلى جانب الولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني".

واختتم نتنياهو حديثه بالقول: "علينا أن نستمر في تعزيز قوة دولة إسرائيل وتحالفها المهم مع أمريكا".

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وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

ورغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات وقطر.

وفي مطلع شهر ديسمبر 2017، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما تم في مايو 2018.