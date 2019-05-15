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الجيش الأمريكى يرفع حالة التأهب القصوى خوفا من تهديدات فى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الأمريكى أمس الثلاثاء إن هناك تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأمريكية فى العراق والتى صارت الآن فى حالة تأهب قصوى، مؤكدا المخاوف من قوات تدعمها إيران فى المنطقة.

وقال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكى أثناء توضيحه لتصريحات مناقضة لجنرال بريطانى فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن البعثة الأمريكية "فى حالة تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة عن كثب لأى تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية فى العراق".

 

 

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