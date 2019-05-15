شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف يتم تسيير حركة المعتمرين بالكعبة المشرفة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد سعد الدوسرى، مساعد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن العمرة بالمملكة العربية السعودية، إن الحرم المكى الشريف يحظى بخطة أمنية محكمة تهدف إلى الحفاظ على حياة المعتمرين وتيسير حركتهم إلى جانب ضبط الأمن.

وأضاف "الدوسرى"، خلال لقاء عبر قناة الأخبارية السعودية، أنهم يستندون على الأسس العلمية فى التعامل الأمنى مع المقبلين على العمرة خلال شهر رمضان كريم، مشيراً إلى أن اعداد المعتمرين خلال الأسبوع الأول من رمضان تعد أقل من المتوسطة.

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وتابع مساعد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن العمرة بالمملكة العربية السعودية، أن أعداد المعتمرين متوقعة وموضوعة فى الحسبان على مستوى الخطط من حيث توزيع الكثافات وتيسير الأمور على ضيف بيت الله الحرام".

وأوضح "الدوسرى"، كيفية تسيير حركة المعتمرين داخل صحن الكعبة، لافتاً إلى وجود كثافة عالية يشهدها صحف المطاف قبيل وبعد صلاة المغرب، وتابع:"ولكننا نعمل على تنظيمها وعدم حدوث تكدس أو عقبات أمام ضيوف الرحمن".