"الوزراء" السعودى يشدد على التصدى للجهات الإرهابية التى تنفذ أعمالا تخريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة التصدي للجهات الإرهابية التي تنفذ أعمالا تخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وأكد المجلس -حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء- أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي تعرضتا لهجوم من طائرات دون طيار مفخخة.

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