ولى عهد أبو ظبى يتلقى رسالة من خادم الحرمين لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات تركى الدخيل.

وتسلم ولى العهد، دعوة لرئيس الدولة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة 14 لمنظمة التعاون الإسلامى التى ستستضيفها مكة المكرمة.



الشيخ محمد بن زايد على تويتر

و تبادل ولى العهد، التهانى بمناسبة شهر رمضان المبارك مع سفير المملكة العربية السعودية الذى نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء والإزدهار.



ولى عهد أبو ظبى يتلقى رسالة خادم الحرمين من السفير السعودى

وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سفير المملكة تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من الإزدهار والرفعة والأمن والأمان فى ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



ولى عهد أبو ظبى مع سفير السعودية

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يشار أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهد صباح اليوم، الثلاثاء، أولى محاضرات مجلسه الرمضانى والتى ألقاها عالم الأعصاب وخبير الابتكار العالمى، الدكتور بو لوتو، تحت عنوان "علم الابتكار: قابلية التأقلم بشكل طبيعى".

وبدأ "لوتو" محاضرته والتى حضرها ولى عهد أبوظبى وسط المشاركين، بالتأكيد على أن الدماغ البشرى على مدى مراحل التطور التى مر بها الإنسان، يكره كل ما هو مجهول أو ناتج عن عدم المعرفة بالأمور المحيطة به، بمعنى أنه لا يستطيع العيش من دون قدرة على التنبؤ بما سيحدث.

حضر المحاضرة التى تأتى ضمن سلسلة المحاضرات التى يستضيفها مجلس محمد بن زايد خلال شهر رمضان، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم فى منطقة العين، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسالشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولى عهد أبوظبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، مستشار رئيس الدولة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والشيوخ وسفراء الدول الشقيقة والصديقة.