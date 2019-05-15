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وجاء في البيان أن "المجلس أكد أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخرا في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".
© AP Photo / Leslie Pratt, US Air Force
وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اليوم، عن تعرض محطتي ضخ خط أنابيب البترول "شرق — غرب"، التي تنقل النفط من شرق السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، لهجوم بطائرات من دون طيار (درون)، ما تسبب في نشوب حريق، خلف أضرارا محدودة.
وقال الفالح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 14 مايو 2019، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق — غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم من طائرات درون، بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارا محدودة".
وعقب الهجوم قامت شركة "أرامكو" النفطية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، ويجري تقييم الأضرار، وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
جاء ذلك، عقب تصريح للناطق الأمني باسم رئاسة أمن الدولة السعودية، حول الهجوم، التي استهدف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو"، بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اجتماع برئاسة الملك سلمان... بيان سعودي عاجل بشأن تخريب محطتي ضخ النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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