شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «العمل» لأولياء أمور «الأطفال ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة من الذين ليس لديهم نسب ذكاء محددة مراجعة المستشفيات الحكومية، أو الأهلية المعتمدة على البوابة الإلكترونية للوزارة، أو مراجعة وحدات الخدمات المساندة التابعة للوزارة لتحديد نسبة الذكاء.
وأوضحت وزارة العمل أن هذا الإجراء يأتي تمهيداً للنظر في إجراءات قبول هؤلاء الأطفال بمراكز الرعاية النهارية.
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