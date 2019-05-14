شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن تخصيص ألف فيلا جاهزة للمواطنين في حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

أعلنت وزارة الإسكان قرب الانتهاء من مشاريع الإسكان في حائل، موضحة أنه تم تخصيص ألف فيلا سكنية للمواطنين في المنطقة.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل كشف في زيارته الأخيرة لحائل، أن إجمالي ما تم تخصيصه من قبل برنامج “سكني” لمنطقة حائل منذ شهر فبراير 2017 حتى شهر مارس 2019 (21.132) خياراً سكنياً وتمويلياً، شملت 3918 وحدة سكنية، و9948 قرضاً عقارياً مدعوماً من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7366 قطعة أرض تقدم بشكل مجاني للمستفيدين.

هذا بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في الأراضي التابعة للوزارة البالغ عددها 6 مشاريع توفر 1670 قطعة أرض مطورة، و823 قطعة أرض مطورة تحت التنفيذ، و11.883 قطعة أرض مطورة تحت الطرح والتصميم.