شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 17 جريمة.. و«شرطة مكة» تكشف تفاصيل مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من الجنسية اليمنية، ارتكبوا جرائم سرقة وسلب تحت تهديد السلاح في محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم شرطة مكة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، في بيانٍ صحفي: “تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة من القبض على تشكيل عصابي مكون من ٥ متهمين من الجنسية اليمنية”.

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وأوضح “الغامدي”، أن أفراد العصابة من مخالفي نظام الإقامة، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ مبيناً أنه تم القبض عليهم بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح.

وأضاف: “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١٤) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي داخل محافظة جدة و(٣) ثلاث جرائم خارج منطقة مكة المكرمة”.

وأكد “الغامدي”، أنه جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم، مشدداً عل حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.