شكرا لقرائتكم خبر عن رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص (رابط جديد) لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وقالت الوزارة: إن تخصيص الرابط الجديد جاء نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.