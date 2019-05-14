أمطار الخير ترطب أجواء المسجد النبوي ليلة العاشر من رمضان (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المسجد النبوي بالمدينة المنورة، مغرب اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك. يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف).

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