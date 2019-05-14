مسؤول: أمريكا تعتقد أن وكلاء متعاطفين مع إيران ربما هاجموا ناقلات قبالة الإمارات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ميناء الفجيرة

قال مسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييمات للولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا أربع ناقلات قبالة الإمارات، وليس القوات الإيرانية نفسها.

وأضاف المسؤول أن من بين المهاجمين المحتملين جماعة الحوثي في اليمن أو فصائل شيعية تدعمها إيران وتتخذ من العراق مقرا لها، لكنه أردف أن واشنطن لا تمتلك دليلا دامغا على مخربي السفن الأربع، ومنها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة ساحل إمارة الفجيرة يوم الأحد.