فيديو| داعش يعلن عن ولاية جديدة بعد خسائره في سوريا والعراق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن تنظيم داعش إقامة "الهند" target="_blank">ولاية الهند"، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان. الإعلان جاء بعد اشتباكات وقعت بين مسلحين دواعش وقوات الأمن، قتل خلالها عدد من الجنود الهنود. Advertisements هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم وجود موطئ قدم له في الإقليم، بعد خسائره في سوريا والعراق. التفاصيل من هنا:

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