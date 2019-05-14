أول تعليق لمجلس الوزراء السعودي بعد هجوم محطتي ضخ النفط بالرياض

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، تطرق فيه إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مضختي نفط في العاصمة الرياض

وقال المجلس في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية (رسمية)، إنّ الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخرًا في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

وشدّد مجلس الوزراء، على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وجدَّد المجلس إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت يوم الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ هذا الهجوم الإرهابي الذي طال أيضًا ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يُشكّل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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وأكّد المجلس، المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبًا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

وقدر المجلس، جهود الجهات المختصة بأمن الدولة وتمكنها في عملية استباقية من القضاء على خلية متطرفة تتألف من ثمانية عناصر تم تشكيلها حديثًا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت شركة "أرامكو" السعودية، بيانًا بشأن الهجوم، وقالت: "استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و 9 (..) وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب؛ حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8".

وأضاف البيان: "تؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات، وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث".