إيران تحذّر من إشعال الحرب.. وتتحدّث عن «شِرك ترامب»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذّر حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، من أنّ خطوات الإدارة الأمريكية ضد بلاده يمكن أن تشعل حربًا في المنطقة.

وقال "آشيا"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يتجه نحو الحرب"، وأضاف: "ترامب يوشك الوقوع في شرك مخططات مستشاره للأمن القومي جون بولتون".

وأشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي كان يبحث عن صفقة جديدة مع طهران بخصوص برنامجها النووي، إلا أن خطواته الأخيرة تظهر توجهه نحو الحرب.

وأكد المسؤول الإيراني أن دخول ترامب في حرب مع بلاده تعزز احتمالات فشله في انتخابات عام 2020.

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ومرارًا، هددت واشنطن بالرد على إيران في حال استهدفت القوات والمصالح الأمريكية أو مصالح حلفائها الخليجيين.

واليوم الثلاثاء، أعلنت الرياض أن طائرات مسيرة مسلحة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة، الثلاثاء، بعد يوم من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لتخريب قبالة سواحل الإمارات.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصدر في البنتاغون اتهامه مجموعات "مدعومة من إيران" بالوقوف وراء "عمليات تخريب" تستهدف قطاع النفط الخليجي.