تعرف على نجمة "السناب" الجميلة التي صدم نبأ وفاتها الشعب السعودي

استيقظ السعوديون على خبر وفاة دانة القحطاني، نجمة موقع سناب شات وشقيقة غناتي القحطاني إحدى نجوم موقع سناب شات.
وقال والد دانة القحطاني، إنها تعرضت إلى نوبة قلبية مفاجئة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل لإسعافها والوقوف على حالتها الصحية.
وأوضح، في منشور له على موقع "تويتر" أن "ابنته دانة القحطاني لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى وكان القدر بوفاتها".
وظهرت النجمة القحطاني في مقطع فيديو لها، بصحبة والدها، وهي تبكي بسبب ذهابه بصحبة أختيها الأكبر منها، للتسوق بدونها.
وقال والد دانة خلال المقطع: "ما راح أخدك يجمعون خلق الله علينا على حسابك لذلك استريحي في البيت يبيلك مشوار خاص فيك".
وتعد دانة القحطاني من نجمات موقع سناب شات وتحظى بمتابعة وشهرة واسعة على المواقع بفضل مقاطع سناب شات التي تشاركها هي وشقيقاتها غناتي ودنى.
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