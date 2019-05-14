شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الإسلامية بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية التي ستعقد يومي 26 و27 من رمضان الجاري بمكة المكرمة.

وذكرت الاذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني تسلم اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، حملها إليه سفير المملكة المعتمد لدى موريتانيا هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري.

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وصرح الدبلوماسي السعودي بعد اللقاء بالقول "تشرفت بمناسبة شهر رمضان بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز. وتشرفت كذلك بتسليم دعوة من خادم الحرمين الشريفين إلى أخيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز لحضور الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي ستعقد بمشيئة الله في مكة المكرمة".