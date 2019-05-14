ملك البحرين: مصر صمام أمان للشرق الأوسط

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جاء ذلك عقب جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الثلاثاء 14 مايو /آيار، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".
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وأكد الزعيمان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة وما تشهده من متغيرات متسارعة، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها.
وقال ملك البحرين إن مصر تلعب دورا محوريا بقيادة الرئيس المصري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي، مضيفا: "مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار وصمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة".
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