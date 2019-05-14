"أنصار الله" تسقط مقاتلة أمريكية في صنعاء

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القاهرة — سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر" اليوم الثلاثاء 14 مايو / آيار، عن مصدر في الدفاع الجوي التابع للجماعة، إنه تم إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة أمريكية الصنع نوع " إم كيو1" خلال تحليقها في سماء منطقة بيت بوس جنوب صنعاء.

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.