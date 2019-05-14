"التحالف الدولي": أنهينا تدريب ما بين 10 إلى 20 ألف من "قسد"

واشنطن/ قاسم إيلري/ الخليج 365

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء، إن قواته دربت ما بين 10 إلى 20 ألف من القوات المحلية التابعة لما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يهيمن عليها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في إفادة أدلى بها نائب قائد التحالف، الجنرال البريطاني كريس غيكا، لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حول عمليات التحالف في العراق وسوريا.

وأضاف غيكا أن التحالف الذي يهدف إلى تدريب قوات محلية قوامها ما بين 30 إلى 40 ألف مقاتل، تمكن حتى الآن من تدريب ما بين 10 إلى 20 ألف من تلك القوات التابعة لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح أن المفاوضات السياسية بشأن إرساء الاستقرار في شمال شرقي سوريا مستمرة، وأن المبعوث الأمريكي لدى سوريا، جيمس جيفري، يواصل إجراء لقاءات مع تركيا وقوات "قسد".

وأشار غيكا إلى أن العمل على تدريب القوات التابعة لـ"قسد" جاري على قدم وساق، وأن تسريع هذه العملية، يعتمد على مدى سرعة "قسد" في هيكلة نفسها.

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وردا على سؤال متعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن شمال شرقي سوريا، ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، قال الجنرال البريطاني إنه تابع الأحداث والتنظيم أجرى لقاءات مع المحتجين في ناحية عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا.

وزعم الجنرال البريطاني أن الاحتجاجات في المنطقة ترتبط بالظروف المعيشية، نافيًا وجود مشاكل إثنية.

وحول إمكانية سحب مسلحي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من المدن ذات الغالبية العربية، قال الجنرال البريطاني أن "داعش" هو التهديد الأكبر في المنطقة، وأن عملية من هذا القبيل في هذه المرحلة سيؤدي إلى عودة التنظيم، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة، على حد زعمه.

ويحتل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي 25 بالمئة من الأراضي السورية، و65 بالمئة من المنطقة الحدودية مع تركيا.

وتشهدت مناطق سيطرة التنظيم شمال شرقي سوريا، مظاهرات احتجاجية ضد حملات التجنيد الإجباري التي يفرضها تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، على الشباب.

ويقوم مسلحو التنظيم الذي يسيطر على محافظتي "الحسكة" و"الرقة" (شمال)، ومدينة "منبج" (شمال شرقي حلب)، باحتجاز الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 عاماً في الحواجز، وتجنيدهم قسرا في صفوف التنظيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.