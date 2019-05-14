حماس: مليونية العودة تأكيد على تشبث الفلسطينيين بحقوقهم

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية"حماس"، إن مليونية مسيرات العودة التي ستنطلق الأربعاء، على حدود غزة "تأكيدا على أن شعبنا متشبث بحقوقه وثوابته الوطنية".

وأضاف حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان صحفي، وصل الخليج 365 نسخة منه: "شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في العودة إلى دياره التي هجرته منها العصابات الصهيونية عام 1948".

وأكد قاسم أن خروج الفلسطينيين في المليونية "يحسم بشكل قاطع أن تقادم الزمن، لن يوقف مسيرة نضاله ضد الاحتلال، ولن يضعف من إرادته الصلبة التي تقف خلف تمسكه بحقوقه".

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ولفت إلى أن مليونية العودة "تأكيد جديد أن المقاومة بأشكالها المختلفة، ووحدة الصف والكلمة، هي الوصفة الصحيحة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن".

ومن المقرر أن تنطلق، الأربعاء بغزة، مسيرة "مليونية الأرض والعودة" دعت لها فصائل فلسطينية، إحياء لذكرى الـ71 للنكبة الفلسطينية.

ويطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ىيار من كل عام.

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