سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارة للنظام قبيل الإفطار بإدلب

إدلب/ الخليج 365

قتل 5 مدنيين وأصيب 20 آخرون، في غارة نفذها النظام السوري، طالت سوقا شعبيا في مدينة جسر الشغور شمال غربي محافظة إدلب، قبيل موعد الإفطار.

وقالت مصادر محلية للأناضول، الثلاثاء، إن طائرات حربية تابعة للنظام، أغارت على جسر الشغور، الواقعة شمال غربي محافظة إدلب، في منطقة "خفض التصعيد"، فضلا عن قريتي الكبينة وترملة.

وذكرت مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح، في القصف الذي استهدف سوقا بجسر الشغور، قبيل إفطار رمضان.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/ أيار من العام نفسه.



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وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب) ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.



وحاليا، يقطن في منطقة "خفض التصعيد" نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.

وأدى قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد، إلى مقتل 135 مدنيا على الأقل، وجرح أكثر من 365 آخرين، منذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، بحسب ما أفادت مصادر في الدفاع المدني للأناضول.

كما تسبب في نزوح مئات الآلاف باتجاه المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، حيث يعيشون ظروفا صعبة للغاية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.