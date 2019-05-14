اشتية: الحكومة مستعدة لإنجاز الانتخابات حال التوافق الفلسطيني

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365



أعرب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، عن استعداد حكومته لإنجاز الانتخابات، حال الوصول إلى توافق وطني فلسطيني.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر برام الله، الثلاثاء، حسب بيان من مكتب اشتية.



وقال اشتية إن "الحكومة وحركة فتح تفتحان أبوابهما لحركة حماس لإنهاء هذا الفصل الأسود من تاريخنا".

وأوضح أن "التحدي الأكبر للانتخابات هو إجراؤها في القدس، والضغط على إسرائيل من أجل هذا الهدف".

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وعند توليه رئاسة الحكومة، في 10 مارس/ آذار الماضي، صرح اشتية للأناضول بأن مهمة حكومته هي "تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، واستعادة غزة للشرعية الوطنية".



ويُعد ملف الانتخابات، مثار خلاف بين حركتي "فتح"، و"حماس"، حيث تطالب الأولى بتنظيم انتخابات تشريعية في أراضي السلطة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما تصر "حماس"، على تنظيم انتخابات شاملة، تشمل "الرئاسة"، والمجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.



وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.



وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا فتح وحماس حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية) منذ انقسام 2007، والذي لم تفلح كل الوساطات بإنهائه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.